Atp Bastad: Nadal vince in rimonta, è in finale

agenzia

Successo dello spagnolo sul croato Ajdukovic, 4-6, 6-3, 6-4

ROMA, 20 LUG – Rafael Nadal si è qualificato per la finale del torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia, imponendosi in rimonta sul croato Duje Ajdukovic (n.130 del ranking), col punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, in due ore e un quarto di gioco L’ex n.1 al mondo, attuale n.261, giocherà per il titolo contro uno tra l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.121) e il portoghese Nuno Borges (n.51).

