Atp Bastad: sfuma sogno Nadal, battuto da Borges in finale

Finale a senso unico per il portoghese, ex n.1 guarda ai Giochi

ROMA, 21 LUG – Niente da fare per Rafa Nadal nella finale del torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia. L’ex numero 1 al mondo ha ceduto per 6-3, 6-2 al portoghese Nuno Borges, n.51 del ranking. Sfumato il sogno di aggiungere un altro titolo al suo palmares sconfinato, il campione maiorchino si prepara a partecipare ai Giochi di Parigi, nel torneo di doppio.

