agenzia

L'italiano si impone per 7-6, 6-2 sul campione serbo

ROMA, 18 FEB – Matteo Berrettini ha battuto Novak Djokovic al torneo Atp 500 di Dubai. L’italiano si è imposto per 7-6, 6-2 sul serbo in 1h35′ di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale.

