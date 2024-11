Atp Finals: Alcaraz in ripresa, batte Rublev in due set

agenzia

Per lo spagnolo sarà ora decisiva la sfida con Zverev

TORINO, 13 NOV – Carlos Alcaraz supera i problemi di salute (difficoltà respiratorie legate all’influenza) e supera anche Andrey Rublev nella seconda partita delle Atp Finals di Torino. Il successo è arrivato in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (8) in un’ora e minuti di gioco. Lo spagnolo, che all’esordio era stato sconfitto da Casper Ruud, si è cosparso il petto di crema balsamica e ha giocato con un cerotto rosa sul naso per poter respirare meglio. Il primo set è stato in equilibrio solo per i primi sei games, poi Alcaraz ha alzato il ritmo dei colpi e il russo ha iniziato a commettere un errore dopo l’altro. Al settimo gioco il primo break, al nono il secondo. Il parziale si è chiuso sul 6-3 in 38 minuti. L’iberico ha esibito tutti i suoi colpi migliori, dalle palle corte liftate ai recuperi da fondo campo: dal punto di vista fisico è sembrato sulla via della completa ripresa, anche se più volte ha terminato gli scambi con il fiatone. Nel secondo set Rublev è riuscito a contenere meglio l’avversario, mostrando maggiore solidità. Al tie break, molto combattuto, lo spagnolo è anche andato sotto prima di fare lo scatto decisivo. Ora per Alcaraz sarà decisiva la sfida con il tedesco Alexander Zverev per il passaggio alle semifinali.

