Atp Finals: Binaghi ‘nel 2024 un boom di spettatori’

"Soprattutto italiani per l'effetto Sinner"

TORINO, 17 NOV – “Questa è stata un’edizione storica. Siamo molto stanchi ma molto soddisfatti perché crescono la passione e la soddisfazione a tutti i livelli, soprattutto del pubblico. Gli spettatori presenti alle partite del torneo, agli allenamenti e alla cerimonia di apertura sono stati 210.275, +77% rispetto al primo anno del Covid”. A illustrare i dati delle Atp Finals è stato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. “Oggi è prevalentemente un popolo di italiani per l’effetto Sinner: gli stranieri sono passati dal 39% al 20% poiché 33.000 persone non hanno trovato albergo e biglietto per accedere”, ha spiegato presentando poi altri numeri come “l’impatto economico che supera il mezzo miliardo di euro, i 3.431 posti di lavoro creati che sviluppano lavoro per quasi 100 milioni di euro e il ritorno economico per lo Stato che ammonta a oltre 84 milioni di euro”. Rispetto ad altri eventi sportivi analoghi, le Atp Finals si posizionano sotto a Indian Wells e agli Internazionali d’italia per impatto economico. Cresce anche l’impatto sociale con ricadute sociali pari a 332 milioni contro i 266 del 2023. Infine il sistema Italia incide per 33 milioni, circa un quarto del risultato complessivo.

