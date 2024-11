Atp Finals: Bolelli e Vavassori, oggi la nostra miglior partita

agenzia

I due azzurri, grande fiducia per i prossimi match

TORINO, 11 NOV – “Quella di oggi è stata la nostra miglior partita”. E’ unanime il giudizio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori dopo il successo contro la coppia Bopanna-Ebden, ex numeri 1 del mondo, nelle Atp Finals di Torino. “La risposta è il punto chiave nel doppio – ha aggiunto Bolelli in conferenza stampa – e ho sempre detto che quando riusciamo ad alzare l’asticella nel game di risposta quella è la chiave per fare sempre meglio. Oggi abbiamo giocato molto bene, è stato un grande match che ci dà fiducia per i prossimi. Siamo a fine stagione, dobbiamo prendere le ultime energie che abbiamo e metterle sul campo”. Per Vavassori “era difficile prevedere un esordio del genere, abbiamo espresso un livello pazzesco in tutta la partita”. “Quest’anno abbiamo vissuto esperienze con tantissima pressione, situazioni che più vivi e più impari a vivere, tante esperienze che ti migliorano. Ero tranquillo prima del match, sono entrato in campo cattivo ma con quella cattiveria tranquilla” ha proseguito. “In giro per la città – ha concluso – ci sembra quasi di essere delle star, non siamo abituati. Sono felice per Torino, si vede che respira questo evento, speriamo che rinnovino altri due anni”.

