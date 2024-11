Atp Finals: Bolelli-Vavassori, ‘possiamo arrivare in fondo’

agenzia

Il tandem azzurro: "C'è grande equilibrio fra le otto coppie"

TORINO, 08 NOV – “Essere qui era il nostro obiettivo, ci lavoriamo da inizio anno abbiamo sempre creduto di poterci arrivare. Siamo 8 coppie che hanno fatto risultati incredibili, c’è grande equilibrio, non c’è una favorita, ma siamo una delle coppie che possono arrivare in fondo. Ci stiamo preparando al meglio, siamo fiduciosi e con tanta voglia di far bene”. C’è grande determinazione nelle parole di Andrea Vavassori e Simone Bolelli per il torneo di doppio delle Nitto Atp Finals. La coppia azzurra, intervenuta all’inaugurazione di Casa Tennis a Torino, è pronta. “È bellissimo giocare qui – dice Vavassori -, lo scorso anno guardando le partite di Sinner sognavo di esserci, non pensavo di arrivarci già un anno dopo. Abbiamo fatto un anno pazzesco, ci stiamo allenando bene e il campo è un po’ più lento, cosa che per il doppio è meglio. Forse rispetto al tabellone del singolo nel nostro c’è più equilibrio fra le coppie”. Una fiducia confermata anche da Bolelli, che dopo essere stato riserva 3 anni fa ora torna da protagonista. “Il fattore casa sarà fondamentale – dice -, avremo un pubblico devastante e cercheremo di usarlo a nostro favore. Saranno partite in cui pochi punti faranno la differenza, dove sarà importante il servizio, dobbiamo andare step by step e ora siamo concentrati sulla sfida iniziale con Bopanna-Ebden. Siamo otto coppie equilibrate – conferma -, sono tutte partite al limite molto emotive, giocare molto sull’adrenalina”.

