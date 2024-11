Atp Finals: Lo Russo ‘pronti a investire in infrastrutture’

agenzia

Sindaco di Torino: 'Possiamo consolidare la presenza del tennis'

TORINO, 17 NOV – “Siamo pronti a investire nelle infrastrutture qualora necessarie per ulteriormente potenziare la forza della candidatura di Torino”. A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella conferenza stampa finale delle Atp Finals. “Qui c’è un impianto generale dove possiamo consolidare la presenza del tennis – precisa il sindaco – per dare corpo e strutturalità alla competitività anche infrastrutturale della nostra città, che si sommerebbe alla competitività di Torino nella capacità di saper organizzare un evento come questo”.

