Atp finals: niente sfida tra Sinner e Alcaraz, che va con Zverev

agenzia

Con il tedesco e lo spagnolo anche Ruud e Rublev

TORINO, 07 NOV – Fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non ci sarà uno scontro sul campo fin dall’avvio delle Atp Final, a Torino. Il sorteggio dei gironi non ha infatti messo il campione azzurro di fronte allo spagnolo, numero 3 al mondo, che giocherà nel gruppo ‘John Newcombe’, che ha come testa di serie Alex Zverev e comprende anche Casper Ruud e Andrey Rublev. Per quanto riguarda il torneo di doppio, gli azzurri Simone Bolelli e Vavassori sfideranno Marcelo Aravalo-Mate Pavic, Rohan Bopanna-Matthew Ebden e Kevin Krawietz/Tim Puetz. L’altro gruppo comprende Granollers/Zeballos, Koolhof/Mektic, Purcell/Thompson ed Heliovaara/Patten.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA