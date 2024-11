Atp Finals: Sinner ‘nessun problema fisico, sto bene’

agenzia

"Ho fatto dei test ed è tutto a posto"

TORINO, 10 NOV – “Fisicamente mi sento bene. Non ho giocato per quattro settimane, quindi essere un pochettino teso ci può stare ma ho fatto dei test, sto bene ed è tutto a posto, non ci sono preoccupazioni”. Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il successo contro De Minaur alle Nitto Atp Finals, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle sue condizioni fisiche. Dal punto di vista tecnico “ci sono ancora alcune cose in cui faccio fatica, dallo slice all’approccio alla rete e a ritrovare la posizione giusta, c’è ancora margine di miglioramento ma la prendo come cosa positiva – ha aggiunto -. Sul servizio abbiamo alzato l’asticella, non è ancora costante quanto vorrei, c’è ancora un po’ di lavoro da fare”.

