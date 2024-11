Atp Finals: stasera Grand Opening Show con tennis e musica

agenzia

Sul palco Mengoni, Blanco, Madame con Sinner e Bolelli-Vavassori

TORINO, 08 NOV – Dopo la giornata di ieri, con il bagno di folla sul Blue Carpet per gli otto campioni e il ‘Meet The Champions’ al Teatro Carignano, dove decine di ragazzi e ragazze hanno potuto ascoltare le parole dei loro beniamini, oggi le Atp Finals regalano un’altra parata di stelle e glamour, prima dell’inizio del torneo, domenica mattina. Questa sera infatti l’Inalpi Arena ospita una delle novità di questa edizione delle Finals, una serata di musica e festa con il ‘Grand Opening Show’. Dalle 21 il palazzetto che fra un paio di giorni vedrà scontrarsi gli otto migliori tennisti al mondo, diventerà il palcoscenico di uno spettacolo che mette insieme big dello sport e della musica. In campo, prima di affrontare le fatiche sportive, scenderanno gli idoli di casa, Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, al fianco di tre grandi protagonisti della canzone italiana, Blanco, Madame e Marco Mengoni. A condurre la serata, che prevede oltre due ore di musica con una scaletta di venti canzoni, fra i principali successi dei tre artisti, sarà Alessandro Cattelan, che già ieri ha fatto da padrone di casa sul palco del Carignano.

