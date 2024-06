Atp Halle: Bolelli-Vavassori in finale

agenzia

Il doppio azzurro supera i tedeschi Hanfmann-Koepfer 6-3, 7-6(6)

ROMA, 21 GIU – Per il secondo torneo consecutivo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la finale in doppio, stavolta sull’erba tedesca di Halle. Gli azzurri, numeri uno del seeding, hanno battuto in semifinale la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer: 6-3, 7-6 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Per gli azzurri è la quarta finale stagionale, la seconda consecutiva ad Halle.

