agenzia

L'australiano affronterà il vincente tra Musetti e Tsitsipas

ROMA, 11 APR – L’australiano Alex De Minaur si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, battendo nettamente, con un doppio 6-0, il bulgaro Grigor Dimitrov. De Minaur affronterà in semifinale Lorenzo Musetti o Stefanos Tsitsipas, che stanno per scendere in campo.

