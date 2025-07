Atp Umago: Darderi batte Carabelli, è in finale

agenzia

L'azzurro vince in due set, tenta il bis dopo Bastad

ROMA, 25 LUG – Luciano Darderi si è qualificato per la finale del torneo ‘Croatia Open’, un Atp 250 in corso a Umago. Il 23enne nato a Villa Gesell (Argentina) ha sconfitto in due set l’argentino Camillo Ugo Carabelli, col punteggio di 7-6, 6-3. Darderi è reduce dal successo a Bastad di domenica scorsa ed ha portato la sua serie positiva a otto partite, salendo al n.36 del ranking Atp. In in questa stagione ha vinto anche a Marrakesh e la scorsa si era imposto a Cordoba. Quella di domani sarà la sua quarta finale in carriera e finora tutte quelle cui ha partecipato le ha vinte. Affronterà lo spagnolo Carlos Taberner o il bosniaco Damir Dzumhur.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA