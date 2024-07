agenzia

Il toscano supera il serbo in tre set, affronterà Mensik

ROMA, 26 LUG – Lorenzo Musetti, n.17 del mondo, si è qualificato per la semifinale dell’Atp 250 di Umago, battendo in tre set il serbo Dusan Lajovic, col punteggio di 5-7, 6-3, 6-0. Per ottenere l’accesso alla finale, Musetti dovrà battere domani il 18enne ceco Jakub Mensik, n.81 del ranking.

