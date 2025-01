Aus Open: Cahill e Vagnozzi, ‘Sinner-Zverev finale perfetta’

agenzia

"Orgogliosi di Jannik. E' giovane ma molto più saggio di noi'

ROMA, 24 GEN – “Per Jannik sono state due settimane molto complicate, ha avuto grandi difficoltà l’altro giorno con Rune e ancora oggi contro un ottimo Shelton. Ha gestito nel migliore dei modi tutte queste difficoltà, ha lottato su ogni punto e non ha mai mollato un game. Per tutti questi motivi è di nuovo in finale in questo torneo”. Così il coach di Jannik Sinner in conferenza stampa a Melbourne con Darren Cahill. “Non è mai facile difendere uno Slam per la prima volta in carriera – aggiunge il coach australiano – ci sono molte cose da dover gestire e noi non potremmo essere più orgogliosi di lui per il modo in cui le ha gestite, sia in campo sia fuori. Il modo in cui ha affrontato le avversità e la resilienza… straordinarie per un ragazzo di 23 anni. E’ molto giovane ma a volte sembra più saggio di noi… Non siamo sorpresi di vederlo di nuovo in finale, il suo livello è altissimo oramai da mesi, ma qui in Australia sembra essere ancor più forte”. Negli ultimi 12 mesi il team Sinner ha vissuto grandi emozioni in campo, e grandi difficoltà fuori dal campo: “Jannik è molto maturo per la sua età – spiega Cahill – ma nessuno è ‘a prova di proiettile’. Dallo scorso aprile ha vissuto momenti di grande pressione fuori dal campo ma è stato in grado di mettere tutto da una parte ed è riuscito a vincere uno Us Open e tanto altro. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi ma lui deve tenere la testa alta ed essere felice di quello che sta facendo. In Italia possono essere orgogliosi di lui”. Il coach australiano ama parlare del suo lavoro e dei suoi ‘ragazzi’, ma non del suo futuro: “In questo momento siamo concentrati solo su Jan e sulla finale di domenica con Zverev”. Che finale sarà? “Alexander fisicamente è una bestia – dicono i coach di Sinner – ha lavorato molto sul suo fisico, è un grande atleta e ha un ottimo record nei match al quinto set. Sarà un match tattico e sappiamo che non sarà facile fare danni al suo gioco. Abbiamo un rispetto enorme per lui, vincerà il migliore, chi si farà trovare più pronto. Si affrontano il numero 1 e il numero 2 del mondo… è la finale perfetta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA