Australia, Leclerc guida la terza sessione di libere

La sua Ferrari precede la Red Bull di Verstappen, terzo Sainz

MELBOURNE, 23 MAR – Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche per il Gran Premio d’Australia. Il pilota della Ferrari, che già venerdì era stato il più veloce facendo segnare il miglior tempo combinato delle prime due sessioni di prove, ha battuto di 20 millesimi il tre volte campione del mondo in carica e leader del campionato Max Verstappen (Red Bull) e di 77 il suo compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz. Sotto un cielo minaccioso, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes), in grande difficoltà il giorno prima durante le prove libere 2, ha colto il quarto miglior tempo. Come nei primi test di venerdì, i distacchi tra i piloti più veloci sono stati piuttosto ridotti, i primi quattro si sono tenuti in meno di un decimo di secondo, i primi undici in meno di un secondo. L’altra Mercedes, quella di George Russell, è arrivata 5a, davanti al due volte campione del mondo 2005-2006 Fernando Alonso (Aston Martin) e al messicano Sergio Pérez, 7mo al volante della sua Red Bull. Solo 19 piloti su 20 hanno preso parte a questi test poiché mancava Logan Sargeant, dopo che ieri il suo compagno di squadra alla Williams Alexander Albon aveva gravemente danneggiato il fondo. La sua squadra non avendo la parte di ricambio, ha deciso di cannibalizzare la macchina di Sargeant per massimizzare le possibilità di segnare punti. Di conseguenza, l’americano non disputerà le qualifiche.

