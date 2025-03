Australia: Leclerc “subito buon feeling, puntiamo alla pole”

agenzia

Ferrarista resta cauto: "Tutti ancora alla ricerca del limite"

ROMA, 14 MAR – Nella prima giornata di libere a Melbourne Charles Leclerc ha beneficiato “del lavoro di preparazione fatto perché il feeling con la vettura era buono. Ci sono ovviamente cose che dobbiamo migliorare, come sempre, e non sono ancora molto soddisfatto del bilanciamento, ma siamo in una posizione migliore rispetto ai test in Bahrain”, ha spiegato il pilota della Ferrari al termine del venerdì. “C’è ancora qualcosa da trovare in termini di prestazioni, ma questo vale per tutti – ha aggiunto – Queste vetture sono piuttosto nuove per tutti e quindi bisogna spingerle per capire dove si trova esattamente il limite, ma è stato un primo giorno in pista solido. Ora dobbiamo aspettare e vedere come andrà domani, quando spingeremo un po’ di più e punteremo alla pole position”.

