Australia, meteo e asfalto nuovo danno da pensare a Martin

"Bisognerà capire in fretta come affrontare la gara di domenica"

ROMA, 17 OTT – “Bisogna analizzare bene i dati e capire molto in fretta come prepararsi alla gara di domenica, visto l’asfalto nuovo e le condizioni meteo incerte”. In conferenza stampa Jorge Martin ha esposto i punti sui quali intende lavorare per affrontare al meglio il fine settimana a Phillip Island. “Siamo al rush finale – ha aggiunto il leader del mondiale MotoGP -, l’aspetto più importante per me è arrivare a Valencia ancora in corsa. Ora gli errori sono più pesanti e, in alcuni casi, potrebbero essere disastrosi. Proverò a restare concentrato”.

