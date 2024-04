Australia, pole a Verstappen davanti a Sainz

agenzia

Seconda fila per Perez e Norris, a Leclerc il quinto tempo

ROMA, 23 MAR – Max Verstappen ha ottenuto la pole positione del GP d’Australia di Formula 1, in programma domani. Il campione del mondo ha messo la sua Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. In seconda fila partirano la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris. Quinto tempo di qualifica e terza fila per Charles Leclerc con la seconda Ferrari, affiancato in griglia dalla McLaren di Oscar Piatri.

