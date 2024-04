Australia: Vasseur, c’è mancato qualcosa in Q3

agenzia

"Complimenti a Sainz, la prima fila è un risultato strabiliante"

ROMA, 23 MAR – “C’è mancato qualcosa in Q3”. Le qualifiche del GP d’Australia hanno assegnato l’ennesima pole a Max Verstappen e Fred Vasseur, team principal Ferrari, guarda ormai alla gara: “Il fattore più importante saranno le gomme perché rispetto all’anno scorso abbiamo mescole più tenere di uno step e limitare il degrado nei primi giri con una gestione attenta potrà fare la differenza nel passo gara. Su questa pista inoltre le variabili esterne, come sospensioni e safety car, sono sempre possibili. Bisognerà saper girare a nostro favore le situazioni che si presenteranno”. Il francese ha anche sottolineato la prima fila di Carlos Sainz: “E un risultato strabiliante se pensiamo che solo due settimane fa era in ospedale dopo l’operazione. Il suo recupero è stato eccezionale: grandi complimenti a lui e al suo staff che lo ha aiutato. Domani non sarà facile ma sono sicuro che la sua grinta gli consentirà di compensare eventuali svantaggi fisici”.

