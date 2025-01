Australian Open: Alcaraz avanti a spese del giapponese Nishioka

agenzia

Lo spagnolo ha lasciato solo 5 game all'avversario

ROMA, 15 GEN – Carlos Alcaraz é approdato al terzo turno dell’Australian Open battendo il giapponese Yoshihito Nishioka al quale ha lasciato solo cinque game. Risultato 6-0, 6-1, 6-4 in 81 minuti. “Meno tempo si trascorre in campo negli Slam, soprattutto all’inizio, meglio è”, ha affermato Alcaraz, che non é mai andato oltre i quarti di finale a Melbourne.

