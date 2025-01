Australian Open: Bolelli, ci riproveremo l’anno prossimo

agenzia

Vavassori "insieme lavoro straordinario, è solo l'inizio"

ROMA, 25 GEN – “Abbiamo iniziato molto bene la stagione, vincendo ad Adelaide e giocando qui un’altra finale, la terza per me a Melbourne. La partita è stata molto tirata, una delle migliori forse che abbia giocato. Non torniamo a casa col trofeo, ma ci riproveremo l’anno prossimo”. Così Simone Bolelli durante la cerimonia di premiazione del torneo di doppio maschile all’Open d’Australia. “Grazie ai tifosi, a tutti quelli che sono rimasti, e al mio team, faccio i complimenti a Harri Heliovaara e Henry Patten”, ha proseguito l’azzurro rivolto ai vincitori del trofeo. Andrea Vavassori ha cominciato il suo intervento ringraziando il compagno di squadra: “Sei una persona eccezionale, è un onore giocare con te. Penso che quest’anno abbiamo fatto un lavoro straordinario ed è solo l’inizio” ha detto. Poi, con un sorriso, ha invitato il direttore del torneo, Craig Tiley, a cambiare l’orario della finale di doppio, ultimo match della sessione serale e conclusa oltre l’una di notte. “E’ un peccato giocare davanti a pochi spettatori” ha spiegato”

