Australian Open: Bolelli-Vavassori nei quarti nel doppio

La coppia azzurra ha superato Martinez-Munar 6-3 7-6(6)

ROMA, 19 GEN – Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio degli Australian Open. Nel terzo turno la coppia azzurra – che finora non ha ceduto un set – ha superato gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar, sconfitti 6-3 7-6(6). Ai quarti, Bolelli e Vavassori incontreranno per la prima volta i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral. Un match dai due volti per la coppia italiana. Il primo set in controllo, il secondo set, invece, è stato di rincorsa: sotto 3-0, Bolelli e Vavassori hanno recuperato un break di svantaggio e chiuso al tiebreak dopo aver annullato un set point per gli spagnoli. Ai quarti gli azzurri incontreranno per la prima volta i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.

