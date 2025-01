Australian Open: Darderi si ritira, esordio regale per Sabalenka

agenzia

Finisce dopo un set e mezzo torneo azzurro contro Martinez

ROMA, 12 GEN – Finisce dopo un set e mezzo l’Australian Open di Luciano Darderi, che si è ritirato quando era sotto 6-3 4-1 contro lo spagnolo Pedro Martinez. Nel primo set Martinez va avanti di due break, e salva nel secondo game una chance di contro-break nel secondo gioco con un diritto vincente al termine di uno scambio da 13 colpi. La tenacia certo non manca a Darderi, che fa leva sulla profondità del diritto e sulla capacità di allungare gli scambi e recupera uno dei due break di svantaggio. Ma alla fine lo spagnolo si rivela più efficace nel passare dalla difesa al contrattacco e Darderi perde il servizio nell’ultimo game del set per la terza volta, nel quarto game ai vantaggi del parziale. Anche nel secondo Martinez allunga 3-0, ma stavolta con un solo break di svantaggio. Al cambio campo Darderi chiede un medical time-out, si tocca lo sterno poi si fa massaggiare per quelli che hanno tutta l’apparenza di dolori intercostali. Dopo un paio di game, è costretto ad alzare bandiera bianca. Esordio regale per Aryna Sabalenka all’Australian Open: la 26enne di Minsk, regina del ranking mondiale e bi-campionessa in carica a Melbourne, ha regolato per 63 62, in un’ora ed undici minuti di una partita a senso unico, la statunitense Sloane Stephens, n.81 del ranking. E balletto finale coinvolgendo il pubblico. Al secondo turno la bielorussa troverà dall’altra parte della rete la spagnola Jessica Bozas Maneiro, n.54 WTA, mai affrontata in carriera.

