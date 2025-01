Australian Open: doppio misto; Errani-Vavassori eliminati

agenzia

La coppia azzurra battuta 6-3 6-4 dai britannici Nicholls-Patten

ROMA, 19 GEN – Finisce già nei quarti di finale l’avventura di Sara Errani e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio misto dell’Australian Open, primo Slam della stagione. La coppia azzurra, vincitrice del titolo all’ultimo Us Open e prima favorita del seeding, dopo essersi in imposta in due set all’esordio sugli australiani Destanee Aiava ed Omar Jasika, in tabellone grazie ad una wild card, ha ceduto per 6-3 6-4, in un’ora e nove minuti di partita, ai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten.

