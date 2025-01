Australian Open: Draper si ritira, Alcaraz ai quarti

agenzia

Spagnolo era avanti 7-5 6-1.Affronterà vincente Djokovic-Lehecka

ROMA, 19 GEN – Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, primo slam della stagione 2025. Negli ottavi di finale lo spagnolo affrontava il britannico Jack Draper che si è ritirato per problemi fisici prima dell’inizio del terzo set quando Alcaraz era in vantaggio 7-5 6-1. Nei quarti il murciano sfiderà il vincente del match tra Novak Djokovic e il ceco Jiri Lehecka.

