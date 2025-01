Australian Open: Errani-Paolini partono bene,battute Hon-Saville

agenzia

Nel torneo di doppio le azzurre si impongono in due set

ROMA, 17 GEN – Parte bene l’Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra ha cominciato il primo Slam della stagione battendo in due set, in un’ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-1 7-5, le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville. Le campionesse di doppio affronteranno ora Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno iniziato il 2025 vincendo il torneo di Brisbane, in una riedizione della finale dei Giochi Olimpici di Parigi.

