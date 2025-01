Australian Open: Musetti batte Arnaldi dopo 4 ore di lotta

agenzia

Ok Jasmine Paolini con la cinese Wei Sijia e Sonego con Wawrinka

ROMA, 14 GEN – Lorenzo Musetti ha battuto Matteo Arnaldi nel derby azzurro al primo turno degli Australian Open. Sono serviti quattro set intensi ed altrettante ore di gioco al carrarese per aver la meglio, con il risultato di 7-6(7/4), 4-6, 7-6(7/5), 6-3. Più agevole il successo di Jasmine Paolini, che ha battuto in due set la cinese Wei Sijia (n.117 del mondo), proveniente dalle qualificazioni ed al debutto assoluto in un Major: risultato 6-0, 6-4. Nel tabellone maschile accede al secondo turno anche Lorenzo Sonego, a spese dello svizzero Stan Wawrinka battuto con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5, 7-5.

