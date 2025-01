Australian Open: Ruud eliminato da Mensik al 2/o turno

agenzia

Il norvegese mai oltre gli ottavi di finale a Melbourne

ROMA, 15 GEN – Casper Ruud, testa di serie numero 6, è stato eliminato al secondo turno dell’Australian Open, battuto in quattro set dal giovane ceco Jakub Mensik con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Finalista per tre volte nei tornei del Grande Slam, al Roland Garros (due volte) e agli US Open, Ruud non è mai andato oltre gli ottavi di finale (2021) a Melbourne. Ad eccezione del secondo set, dove è riuscito a mantenere il servizio nonostante tre palle break concesse, il norvegese ha sofferto la precisione e la potenza di Mensik, che ha messo a segno 22 ace e 62 vincenti commettendo solo 35 errori non forzati.

