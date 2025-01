Australian Open: Sinner-Alcaraz, allenamento insieme e indoor

agenzia

La pioggia di Melbourne ha stravolto anche i programmi dei 'big'

ROMA, 12 GEN – La pioggia di Melbourne in avvio degli Australian Open di tennis ha stravolto anche i programmi di allenamento di tutti i ‘big’ in attesa dell’esordio: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono così ritrovati a condividere lo stesso campo indoor nel National Tennis Center. A ognuno la propria metà campo, come condiviso sui social degli Australian Open.

