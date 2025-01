Australian Open: Sinner batte Rune e vola ai quarti

agenzia

Il danese sconfitto 6-3 3-6 6-3 6-2

ROMA, 20 GEN – Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, primo Slam dell’anno. Agli ottavi l’altoatesino, numero 1 al mondo, ha battuto in quattro set il danese Holger Rune con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-2 in oltre tre ore di gioco. Ai quarti Sinner sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Alex Michelsen e l’australiano Alex De Minaur

