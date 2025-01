Australian Open: Sinner “nulla è scontato, posso giocare meglio”

agenzia

"Lui ha iniziato bene e c'era vento, felice del 3/o turno"

ROMA, 16 GEN – “Ero preparato al tennis di Schoolkate, ma ha giocato molto bene. Capita in ogni torneo, tutti i turni sono difficili e devi essere sempre presente. Non dò le cose per scontate, devo ragionare così anche nel prossimo turno”. Così Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo sull’australiano n.173 al mondo al secondo turno del torneo di Melbourne. “Posso migliorare, ho avuto difficoltà con il vento ma anche l’onore di giocare alla ‘Rod Laver Arena’ in sessione serale – ha aggiunto – e comunque sempre meglio qui che sui campi laterali, ancora più esposti” “All’inizio lui ha giocato bene, molto meglio di me. C’è stata una grande atmosfera del pubblico, sono felice della mia prestazione – ha proseguito l’azzurro – e di essere arrivato al terzo turno, vediamo cosa succederà”. “Essere campione in carica è una sensazione diversa, la prendo come una possibilità per provare a ripetermi. So che posso esprimere un tennis migliore, mi auguro di riuscire a mostrarlo e di giocare ancora un gran torneo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA