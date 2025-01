Australian Open: Svitolina ai quarti, non stringe mano a russa

agenzia

Ucraina scrive su telecamera 'Lo spirito dell'Ucraina'.

ROMA, 20 GEN – L’ucraina Elina Svitolina ha battuto la russa Veronika Kudermetova 6-4, 6-1 e si è qualificata per i quarti di finale dell’Australian Open ma al termine del match le due non si sono strette la mano. Svitolina dopo la vittoria ha scritto su una delle telecamere “lo spirito dell’Ucraina”. In conferenza stampa l’ucraina ha spiegato di sentirsi “responsabile di trovare un modo per vincere le partite, per portare un po’ di luce, una piccola vittoria al popolo ucraino. La guerra infuria da quasi tre anni – ha sottolineato – è un fardello quotidiano molto pesante per tutti gli ucraini. Come sportiva, sento di dover far sentire la mia voce il più possibile per contribuire a sensibilizzare e raccogliere fondi” per finanziare “ciò di cui il nostro popolo ucraino ha bisogno”. “A volte ho l’impressione che la gente dimentichi che la guerra è ancora in corso – ha proseguito – che abbiamo ancora bisogno di aiuto. Per me è molto importante dimostrare che sono qui per combattere a prescindere da tutto, voglio incarnare questo spirito combattivo”

