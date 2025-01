Australian Open: Swiatek ai quarti, battuta la tedesca Lys

agenzia

La polacca si impone in due set 6-0, 6-1 in 59 minuti di gioco

ROMA, 20 GEN – La numero 2 del mondo Iga Swiatek si è qualificata per i quarti di finale degli Australian Open. Negli ottavi ha battuto la tedesca Eva Lys, numero 128, per 6-0, 6-1 in 59 minuti. La polacca e la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka sono le uniche due giocatrici a non aver perso un set dall’inizio del torneo. Ai quarti Swiatek sfiderà la statunitense Emma Navarro che ha battuto la russa Daria Kasatkina 6-74 5-7 7-5.

