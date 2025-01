Australian Open: Swiatek ko, Keys va in finale con Sabalenka

agenzia

La statunitense si è imposta 5-7, 6-1, 7-6 sulla n.2 al mondo

ROMA, 23 GEN – Niente finale agli Australian Open per la polacca Iga Swiatek, numero 2 al mondo, che è stata sconfitta al penultimo incontro del torneo dalla statunitense Madison Keys (n.14 Wta), la quale affronterà per il titolo la bielorussa Aryna Sabalenka, n.1 mondiale e doppia campionessa uscente. L’americana si è imposta col punteggio di 5-7, 6-1, 7-6 raggiungendo per la prima volta in carriera la finale del promo slam stagionale, a Melbourne, mentre per la 23enne di Varsavia è la seconda sconfitta in semifinale dopo quella subita nel 2022.

