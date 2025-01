Australian Open:Paolini ‘torneo non è finito,ora bene in doppio’

agenzia

L'azzurra eliminata: 'Svitolina è stata più brava di me'

ROMA, 18 GEN – “Lei è stata più brava di me e se continua così andrà avanti nel torneo. Comunque per me non è finita, voglio fare bene in doppio”. Jasmine Paolini non nasconde la delusione per l’eliminazione agli Australian Open: la leader del tennis azzurro ha dovuto cedere a Elina Svitolina che avanza agli ottavi: “Avrei dovuto essere più incisiva a inizio secondo set; se non avessi preso break, se le fossi rimasta attaccata nel punteggio sarebbe potuto cambiare qualcosa. Lei da quel momento ha tenuto un livello più alto del mio; il suo tennis è andato in crescendo, il mio invece è andato a scemare” ha sottolineato Paolini. “Mi ero allenata con lei questa settimana e sapevo che stava giocando ad un ottimo livello – ha aggiunto la tennista toscana -. Il primo set è andato bene, provavo a tenere alta l’intensità dei piedi e del braccio e lei sicuramente tirava più piano rispetto a quello che ha fatto negli altri due set” ha detto Paolini. “Il mio coach] mi diceva di tenere l’intensità dei piedi alta ma ero molto nervosa e non riuscivo ad essere lucida in quel momento, mi è mancata la concentrazione. Due o tre punti giocati male a questo livello fanno la differenza. E’ stata una partita di alto livello e lei sta giocando davvero molto bene, se continua così può andare molto lontano nel torneo. E’ una giocatrice di grande qualità, è stata ad alto livello per tanti anni e sa come si vincono le partite. Oggi è stata più brava di me”.

