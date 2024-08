Austria: Di Giannantonio “ieri dolore era davvero tanto”

agenzia

ROMA, 17 AGO – “Ieri il dolore era davvero tanto, però alla fine sto bene, in qualche giorno potrò cominciare a lavorare. Ora ho bisogno di due-tre giorni di riposo alla spalla con antinfiammatori”. Così Fabio Di Giannantonio a Sky Sport. Il pilota romano non sarà in gara nel fine settimana in Austria a causa della caduta di ieri in cui ha riportato la lussazione della spalla sinistra. “Sono caduto a 200 all’ora – ha raccontato il pilota del team VR46 – Fa un po’ strano stare fuori perché è la prima gara che salto da quando sono nel motomondiale”.

