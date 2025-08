Auto: alla 63/a Svolte di Popoli lo show abruzzese dei motori

agenzia

Da 8 a 10 agosto gara Campionato italiano Velocità Montagna

ROMA, 06 AGO – La 63^Svolte di Popoli porta in Abruzzo il meglio del Campionato Italiano Velocità Montagna grazie alla doppia validità per le zone nord e sud. Domani, giovedì 7 agosto alle ore 18.00 presso l’Auditorium Gran Guizza di Popoli la presentazione dell’evento sportivo, a cui tutti gli operatori dell’informazione e tutte le redazioni sono invitate. Saranno presenti i vertici dello staff organizzatore dell’ASD Svolte di Popoli, l’Automobile Club Pescara, l’Amministrazione di Popoli Terme, i maggiori partner dell’evento ed il direttore di Gara Internazionale Fabrizio Fondacci. Saranno illustrati i particolari del fine settimana motoristico che tradizionalmente a metà agosto fa tappa fisa in Abruzzo ed in particolare in provincia di Pescara, nella città dei tre fiumi. Venerdì 8 agosto si entra nel vivo con le operazioni preliminari della 63^ Svolte di Popoli dalle 9.30 alle 18.00 presso l’Istituto Comprensivo della cittadina. Sabato due salite di ricognizioni e due salite di gara domenica 10 agosto dalle ore 9.00. I riflettori tra i 109 concorrenti iscritti, sono puntati sul teatino Stefano Di Fulvio che su Nova Proto NP 01 di classe regina è reduce da una duplice vittoria a Sarnano e Rieti nelle ultime due settimane. Il pilota di casa disporrà della vettura curata dalla Factory di famiglia e con lui ci sarà in gara anche il fratello Simone, nel ruolo di tester sulla Wolf GB08 Thunder spinta da motore Aprilia. Altro pilota di casa al centro dell’attenzione è Vincenzo Ottaviani, anche il driver speed Motor su Wolf GB 08 Thunder, come il sardo Sergio Farris, sempre in primo piano a Popoli. In classe regina gara test per il lucano della Vimotorsport Achille Lombardi che su Osella PA 30 dovrà collaudare delle nuove soluzioni per la prosecuzione del Supersalita. In cerca di importanti punti CIVM l’umbro Daniele Filippetti che su Osella PA 30 ambisce senza mistero alle parti alte della classifica. Dopo Rieti ora nuova esperienza in CIVM per il sardo Omar Magliona che torna sull’Osella PA 2000 del Team Catapano, il pluri campione sassarese appena tornato in salita dopo alcune stagioni in pista. Esperienza CIVM su Nova Proto Np 03 Aprilia per il pugliese Giovanni Lisi per ambire al vertice delle Sportscar Motori Moto, come l’ascolano Adriano Vellei che con la Gloria C8P cerca il massimo dei punti. Con le piccole a motore moto anche il lucano Rocco Errichetti su Osella PA 21 Jrb.

