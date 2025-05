Auto: ex F1 Montermini torna in Gt Open su Ferrari con Mertel Ms

agenzia

A partire da Spa 500,il pilota modenese 'entusiasta nuova sfida'

ROMA, 09 MAG – Andrea Montermini ritorna nell’International GT Open a partire dal round della Spa 500 in programma nel weekend del 18 maggio. Al pilota già F1 e con 20 vittorie recordman della serie internazionale che lo ha incoronato campione assoluto nel 2008 e nel 2013 è stata affidata la Ferrari 488 GT3 Evo di MERTEL Motorsport. La squadra tedesca, che ha base a Norimberga e negli anni è stata protagonista in particolare nel Ferrari Challenge, è approdata nel GT Open avviando un ambizioso progetto GT3 che a partire dalla tappa belga coinvolgerà non a caso anche il driver modenese, pronto a contribuire al percorso di sviluppo e a rilanciare la sfida facendo valere la propria esperienza e le proprie doti al volante come pilota e come tester professionista. Da Spa, Montermini condividerà la supercar del Cavallino con il pilota tedesco Luca Ludwig, insieme al quale affronterà il particolare format dell’appuntamento sui leggendari 7004 metri del circuito immerso nelle Ardenne. Nell’occasione, infatti, anziché disputare due gare sprint, il GT Open adotterà una formula endurance con una gara di 500 chilometri (o massimo 2 ore e 55 minuti + 1 giro). Il programma prevede due prove libere venerdì 16 maggio alle 11.47 e alle 16.27. Sabato alle 9.00 la terza sessione, mentre le qualifiche scattano alle 11.05 e alle 15.10 (un turno per ciascun pilota). La Spa 500 prende il via domenica 18 maggio alle 11.25. Previste dirette televisive a livello globale e il live streaming sui canali web del GT Open. In Italia la gara sarà trasmessa su ACI Sport TV (canale 228 di Sky). “Questa nuova sfida mi entusiasma e devo ringraziare Mertel Motorsport per l’opportunità e per avermi coinvolto in così breve tempo – spiega Montermini – Tornare a competere nel GT Open a partire da Spa, dove ho già vinto in passato, con una Ferrari è un onore. Sarà un primo impegno competitivo e di sviluppo molto importante per la squadra, anche in vista del lavoro dei prossimi mesi. Conosco sia il campionato sia i circuiti europei in calendario e questo non solo mi motiva ulteriormente, ma è un elemento favorevole per il fatto che sarà fondamentale riprendere immediatamente i ritmi più adeguati dopo alcuni mesi lontano dalle gare”.

