Auto: Federer darà il via alla prossima 24 ore di Le Mans

agenzia

Il 14 luglio alle 16, l'ex tennista succede a Zidane

PARIGI, 24 APR – Roger Federer darà il via alla 93/a edizione della 24 Ore di Le Mans, che partirà il 14 giugno, alle 16:00. Lo hanno annunciato gli organizzatori in un comunicato. Lo svizzero, 43 anni, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, succede a Zinedine Zidane, che fece partire la corsa lo scorso anno, così come Rafael Nadal, LeBron James e Brad Pitt nelle edizioni precedenti. Ogni anno questo compito spetta a una personalità di statura internazionale.

