Auto: Ferrari prima e terza di classe al Paul Ricard

agenzia

In gara di apertura del GT World Challenge Europe-Endurance Cup

ROMA, 13 APR – La 6 Ore del Paul Ricard, gara di apertura del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, si chiude con la vittoria nella Bronze Cup della Ferrari 296 GT3 numero 74 di Kessel Racing con Dustin Blattner, Dennis Marschall e Conrad Laursen. Sul podio anche i compagni di team della numero 8 con Nicolò Rosi, Niccolò Schirò e David Fumanelli che ottengono un terzo posto di rimonta. Tra i Pro le due vetture di AF Corse – Francorchamps Motors terminano la prova con il 15esimo posto della Ferrari 296 GT3 numero 51 dei piloti ufficiali Alessio Rovera e Alessandro Pier Guidi in equipaggio con Vincent Abril, mentre è 16esima la 50 con gli ufficiali Antonio Fuoco e Arthur Leclerc insieme a Eliseo Donno. Classe Pro. Sin dalla vigilia il primo round del campionato si prospettava complesso per le vetture della Casa di Maranello, con le 296 GT3 lontane dalla possibilità d’inserirsi nella sfida per le prime posizioni, come è stato dimostrato in gara. Le vetture del Cavallino Rampante sono state costrette a rincorrere dopo che la qualifica aveva determinato il 14esimo e 15esimo tempo rispettivamente per le Ferrari numero 51 e la 50. La 6 Ore del Paul Ricard, iniziata alle 18.00 e sviluppatasi in condizioni di pista asciutta – eccetto per la pioggia leggera scesa nel corso dell’ultimo giro – ha visto la vettura di Rovera-Abril-Pier Guidi protagonista di un avvio positivo, che ha permesso alla squadra di risalire la classifica sino a occupare la sesta posizione sfruttando tanto l’ottimo lavoro dei piloti quanto un’abile strategia nella gestione degli stint durante le fasi di Full Course Yellow. Nella parte finale, però, quando su Le Castellet è scesa la notte, la 296 GT3 numero 51 ha perso terreno, chiudendo in 15esima piazza assoluta. Una posizione più arretrata alla bandiera a scacchi la vettura gemella numero 50, scattata con al volante Leclerc – al debutto nella serie continentale dopo aver vinto il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024 – e affidata quindi a Donno, già campione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023, e nel finale a Fuoco. Nella categoria riservata a equipaggi formati da professionisti e gentlemen drivers arriva un fantastico podio con protagoniste le due Ferrari 296 GT3 di Kessel Racing. A firmare la vittoria è stata la numero 74 di Blattner-Marschall-Laursen, in evidenza per tutte le sei ore gestendo abilmente le varie situazioni, e rimanendo sempre nelle posizioni di vertice. L’equipaggio ha costruito il successo nonostante una penalità di 20 secondi, scontata per non aver rispettato il tempo di rifornimento. Bella la rimonta della Ferrari di Rosi-Schirò-Fumanelli, che chiude sull’ultimo gradino del podio, nonostante sia stata attardata da un contatto nelle prime tornate. Con caparbietà l’equipaggio della numero 8 è riuscito a recuperare dalla 13esima piazza, nella quale si era ritrovato, completando la risalita negli ultimi minuti. Nono posto di classe per la numero 12 di Rinaldi Racing con il pilota ufficiale Davide Rigon insieme a Christian Hook e David Perel. La numero 52 di AF Corse – Francorchamps Motors con l’ufficiale Andrea Bertolini insieme a Jef e Louis Machiels, partita 13esima, è passata sotto il traguardo in decima posizione. A completare lo schieramento delle sette Ferrari iscritte la numero 93 di Ziggo Sport Tempesta Racing con Chris Froggatt, Eddie Cheever III e Marco Pulcini che chiude 13esima a causa di alcune penalità per aver commesso infrazioni nel corso della gara. Il calendario. Il prossimo appuntamento del GT World Challenge – Endurance Cup è in programma all’Autodromo Nazionale di Monza dal 30 maggio all’1 giugno. Nel frattempo si disputeranno anche le prime due tappe della Sprint Cup – entrambe nel mese di maggio, dal 3 al 4 a Brands Hatch e dal 16 al 18 Zandvoort – oltre al prologo della 24 Ore di Spa dal 13 al 14 maggio.

