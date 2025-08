Auto: la 60/a Rieti Terminillo Lenergia pronta ai verdetti

agenzia

Domani il quinto appuntamento di Campionato Italiano Supersalita

ROMA, 02 AGO – Scatterà alle 10.30 di domani, domenica 3 agosto, la 60^ Rieti Terminillo 58^ Coppa Bruno Carotti, quinto appuntamento del Campionato Italiano Supersalita con validità di Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud. La giornata inizierà già dalle 8.40 quando sfileranno sui 13.450 metri di tecnico e scorrevole tracciato tra Vazia e Pian de Valli, le ammirate vetture della parata, seguite dalle esclusive auto della Rieti Terminillo Classica alle 9.30, appuntamento de format ACI Storico “Ruote nella Storia”. Dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente in gara, si svolgerà il Set The Time di cui è protagonista la Dallara Stradale con Simone Faggioli al volante. Dalle 10.15 la diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) ed in streaming sui canali social, racconterà ogni fase della giornata e del poliedrico fine settimana organizzato dall’Automobile Club Rieti. Miglior riscontro di giornata quello del fiorentino Simone Faggioli che su Nova Proto NP 01 ha realizzato 4’56″53 nella seconda salita, complici i precisi riferimenti dell’alfiere Best Lap che vanta nove successi a Rieti. -“Un tracciato che esige massima precisione, dove la scelta di gomme e l’aerodinamica fanno certamente la differenza”- le parole di Faggioli.

