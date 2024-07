Auto: motori e non solo ecco, la 59^ Rieti-Terminillo

agenzia

Dal 26 luglio al 4 agosto 10 giorni iniziative per Coppa Carotti

ROMA, 09 LUG – E’ stato presentato presso la Fondazione Varrone, il programma dei 10 giorni dedicati alla 59^ Rieti – Terminillo, 57^ Coppa Bruno Carotti. Da sabato 26 luglio a domenica 4 agosto un’agenda particolarmente fitta ed interessante che coinvolge numerose realtà ed offrire occasioni di conoscenza, svago, relax scoperta del territorio, degustazioni e soprattutto di godere dello spettacolo delle sfide tra i migliori piloti del panorama nazionale. Un programma vario e policromo quello proposto dallo staff che converge all’Automobile Club Rieti presieduto dall’avv. Alessandro de Sanctis. Lo stesso Presidente dell’Automobile Club Rieti ha fatto gli onori di casa, unitamente al Presidente della Fondazione Varrone Mauro Trilli, coadiuvato dal Vice Presidente con delega allo sport Daniele Rossi, Luigi Cari, Presidente della Commissione Sportiva dell’AC reatino e dal Direttore di Gara Internazionale Fabrizio Fondacci. La presentazione è avvenuta alla presenza della stampa e delle rappresentanze dell’Amministrazione Regionale con l’Assessore ai lavori pubblici, viabilità, infrastrutture e politiche di ricostruzione Manuela Rinaldi, la Presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo e Chiara Mestichelli, Vice Sindaco con Delega a Sport e Turismo di Rieti. Sono intervenute le numerose realtà partner dell’evento e rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte e le Forze dell’Ordine, come sempre pilastri al fianco di ogni iniziativa. Un fragoroso applauso ha accolto il ricordo del dott. Ottavio Busardò, da poco scomparso, l’infaticabile e competente Direttore AC Rieti che ha offerto alla Coppa Carotti un cospicuo contributo professionale ed umano. L’intero programma dell’evento in tutti i suoi numerosi aspetti è disponibile on line https://www.segecopiu.com/rt2024week/ , altre informazioni sulla gara e sugli appuntamenti collaterali sono disponibili su www.coppacarotti.com e per la parte squisitamente sportiva e promozionale su www.acisport.it . Tutti gli interventi si sono incentrati sull’importanza della 57^ Coppa Carotti, sesto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Supersalita, neo nata serie d’eccellenza ACI Sport della velocità montagna, che avrà validità anche per la serie cadetta Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud. La competizione per il suo prestigio e la sua blasonata storia, fondata sulla lunghezza e spettacolarità del tracciato, autentica espressione della disciplina velocità in salita, con i suoi 13.450 metri, è il fulcro ed il motore dell’evento. Le tante attività programmate sono la conferma di quanto l’intero territorio senta propria la gara. “Entusiasmo e passione sono le parole chiave dell’evento – ha affermato Alessandro de Sanctis – la passione dell’organizzazione viene percepita da tutti e questo ci ha consentito di allargare il programma a dieci giorni, grazie a partner che condividono con noi l’evento e ci consentono di raggiungere importanti risultati. Una macchina funziona quando è tutto perfetto, ci tengo ad esprimere gratitudine ai partner ed agli sponsor. La Rieti – Terminillo è un evento non solo di Rieti, è rinomato a livello internazionale e quanti vogliono avviare partnership con noi sono i benvenuti. In questo modo cresciamo tutti e cresce il territorio: questo è il nostro principale interesse”. E Daniele Rossi, vice presidente Automobile Club Rieti con delega allo sport, ha aggiunto: “Sport e Turismo faranno da cornice alla gara, ci saranno visite guidate, la possibilità di percorrere sentieri per andare alla scoperta del Terminillo, raduni costruiti con i vari club e concessionari. Per la parte sportiva la Rieti Terminillo Classic e Tribute hanno riscosso grande importanza, saranno presenti una trentina di equipaggi di super car moderne provenienti dalle province vicine. Novità assoluta sarà il progetto che nasce collegandoci con una casa costruttrice: una super car in versione stradale, guidata da un pilota eseguirà un test, con una vettura prettamente stradale. Non è stato mai fatto prima in una gara in salita”.

