Auto: parte campionato Italiano Rally Terra più bello di sempre

Da Foligno l'8 marzo con 75 equipaggi tra moderne e storiche

ROMA, 05 MAR – Cresce di anno in anno l’interesse ed il livello del Campionato Italiano Rally Terra, attirando sugli sterrati tricolori specialisti del traverso da tutta Europa che scendono in Italia per misurarsi con i veloci “polverosi”. Così anche in questo 2025 la caratura del CIRT è aumentata ulteriormente, ed ai blocchi di partenza della serie ACI Sport si sono presentati i migliori piloti su sterrato, stranieri in cerca di nuove sfide, tanti giovani, campioni italiani su campioni europei, per quello che sarà il Terra più bello di sempre. Il Rally Città di Foligno, primo appuntamento dei 6 in calendario, di scena questo fine settimana tra l’8 e 9 marzo, sta così per lanciare la caccia al CIRT 2025, in una gara che anno dopo anno continua a riscuotere successo. Organizzato da PRS Group il round d’apertura del Terra sarà valido anche come primo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, per la Coppa Rally di Zona 6 e per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. Così, fra vetture moderne e storiche, gli iscritti sono 75, pronti a darsi battaglia sulle 9 prove speciali in programma domenica per un totale di 76,38km cronometrati. Sono 22 i concorrenti in gara a Foligno iscritti al Campionato Italiano Rally Terra, e tra questi il conto dei titoli italiani ed esteri si perde. Con un’età media bassissima, diverse vetture al via, diversi fornitori di pneumatici e 5 equipaggi stranieri, il torpore dell’inverno sta per essere spazzato via dalla lotta per il CIRT, che vista la qualità dei partecipanti promette di essere il più incerto e spettacolare degli ultimi anni. Su tutti con il numero 1 svetta, fiero del titolo cucito sul petto, Alberto Battistolli, il vicentino classe 1997 vincitore delle ultime 2 gare nel 2024 e campione in carica del CIRT. “L’appetito vien mangiando” aveva commentato al lancio della nuova stagione, a cui si presenta con diverse novità: dopo aver provato la Toyota sarà infatti in gara con una Skoda Fabia RS gommata Pirelli, non più MRF, preparata da Delta Rally per i colori di Movisport, navigato sempre da Simone Scattolin. Carico e determinato, ma non potrebbe essere altrimenti, il vicecampione Tommaso Ciuffi, che dopo aver visto il campionato scivolargli di mano nell’ultimo round è pronto a riprovarci. Per il fiorentino confermato in toto il pacchetto tecnico, con la Skoda Fabia RS gommata Pirelli di Erreffe Rally Team e supportato dalla scuderia Gass Racing; a dettare le note l’inseparabile Pietro Cigni. Il nome più atteso da tutti per il ritorno sulla terra è tuttavia quello del 14 volte campione italiano Paolo Andreucci, che dopo un anno di assenza ha deciso di provare a calare il poker di titoli nel CIRT. In coppia con Rudy Briani su una Citroen C3 “Ucci” proverà a difendere il rosso MRF Tyres, colore con il quale ha già vinto 3 campionati su terra. Ha sorpreso tutti invece la candidatura di Fabio Andolfi, al debutto nel CIRT e sulla Hyundai i20 Rally2. Il savonese sarà in coppia con Marco Menchini, e dopo una stagione in cui ha corso meno, nel 2025 ha messo in piedi un programma ambizioso, per provare a conquistare un titolo italiano con il supporto di Hyundai Rally Team Friulmotor e delle gomme Michelin. Non ha nascosto l’ambizione di puntare in alto anche il finlandese, naturalizzato nel cuore italiano, Jaakko Lavio, alla sua seconda stagione completa nel CIRT con la scuderia Promotor. Affiancato da Antti Haappala per il 2025 ha fatto un passo in avanti, salendo sulla Fabia RS gommata Michelin, e vista l’esperienza dello scorso anno ed i due podi finali sarà uno dei “flying finn” in lotta per la vetta. Image La quota di stranieri per questa stagione si è infatti allargata, e già da Foligno saranno 5 i piloti europei in gara. Tra questi svetta il campione dell’European Rally Championship Junior Mille Johansson, navigato da Johan Gronvall su una Skoda Fabia di MS Munaretto. Il giovanissimo svedese classe 2005 sarà un osso duro per tutti, così come l’altro finlandese al via Benjamin Korhola. Tra i tanti giovani in gara ce ne sarà anche uno a difendere i colori di ACI Team Italia, Giovanni Trentin in coppia con Alessandro Franco. Il classe 2007, il più giovane iscritto al CIRT, debutterà in Italia con una Skoda Fabia RS preparata da Delta Rally e con il supporto di Movisport. Dopo una stagione sfortunata ma in crescendo c’è attesa per rivedere in azione Emanuele Dati, affiancato da Daiana Darderi su altra vettura ceca, preparata da Erreffe Rally Team per la scuderia Movisport. Proverà di nuovo a strappare il titolo di miglior under25, dopo che gli era sfuggito sul finale, Christian Tiramani navigato da Fabio Grimaldi, compagno di squadra di Dati anche lui su Skoda EVO. Attenzione poi ad Alessandro Zorzi e Roberta Franzoni, anche loro alla seconda stagione completa nel CIRT su Fabia, portacolori della Rally Team New Turbomark che dopo il crescendo del 2024 sono pronti a dare l’assalto alle posizioni d’alta classifica.

