Auto:AciSport, trovato un primo accordo per l’assicurazione gare

agenzia

Verso soluzione per garantire regolare svolgimento competizioni

ROMA, 26 MAR – Trovato un primo accordo per l’assicurazione delle gare automobilistiche in Italia, dai rally alla regolarità classica. Così – fa sapere AciSport – si va verso una soluzione per garantire il regolare svolgimento delle competizioni. La Compagnia Sara Assicurazioni spa – si legge in un comunicato – ha manifestato interesse alla convenzione per la polizza obbligatoria organizzatori ex art. 124 codice delle assicurazioni private, di cui all’annuncio pubblicato sul sito Federale nei giorni scorsi. Al momento, risultando un prodotto sperimentale, la convenzione copre le gare che si svolgeranno nel periodo dall’ 1 al 15 aprile 2025. La polizza copre solo il rischio RCA per i massimali di legge e vi è franchigia danni a cose di euro 2.000,00 per sinistro che resterà a carico dell’organizzatore-contraente con diritto di rivalsa nei confronti del materiale autore del danno. Per la copertura RCT (cd. Rischio statico) l’organizzatore resta responsabile e dovrà dunque valutare di coprire il rischio con altra polizza da ricercare sul mercato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA