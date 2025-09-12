Automobilismo: domenica la 70ª Coppa Nissena, da Faggioli a Fazzino tanti i big al via

Sport

Il toscano campione tricolore e l'aretuseo vincitore nel 2024 sono tra i 154 iscritti all'evento organizzato dall'Automobile Club Caltanissetta. Il palermitano Totò Riolo, 60 anni, tocca il traguardo delle 500 gare in carriera

Dalla Monte Erice alla Coppa Nissena lo spettacolo su quattro ruote in Sicilia continua. Oggi si sono svolte le operazioni preliminari e domani i 154 iscritti che domenica parteciperanno alla classica nissena che festeggerà l’edizione numero 70, animeranno le due manche di ricognizione sui 5,450 km della SS122 che uniscono Ponte Capodarso a Villaggio Santa Barbara alle porte di Caltanissetta.

Un momento della presentazione ufficiale della 70ª Coppa Nissena organizzata dall’Automobile Club di Caltanissetta

In città si respira già da giorni l’atmosfera delle grandi occasioni per l’evento organizzato dall’Automobile Club Caltanissetta presieduto dall’avv. Carlo Alessi: “È la 70ª edizione di questa gara – le parole del presidente Carlo Alessi – nata nel 1922 che è motivo di forte identità per la città. Certamente viviamo un’edizione memorabile.

Un momento delle verifiche di oggi

TUTTI I DIVIETI. Il tratto della Strada SS122 tra il bivio per Enna ed il Villaggio Santa Barbara sarà chiuso dalle ore 7.00 sia nella giornata di domani, sia di domenica, quando alle 9.00, il Direttore di Gara Marco Cascino con gli aggiunti Manlio Mancuso e Gianmarco Lumia darà il via la prima delle due salite di gara.

Luigi Fazzino vincitore della Coppa Nissena 2024

Il campione toscano Simone Faggioli in azione

I PROTAGONISTI. La Coppa Nissena valida come 13° appuntamento del CIVM sud, 7° del CIVSA, 6° per il Campionato Le bicilindriche e 4° prova del Campionato Siciliano Salita, vedrà al via tutti i grandi protagonisti della stagione. Numerose le categorie della Sportscar dove svetta il nome del 19 volte campione italiano, il toscano Simone Faggioli (Nova Proto NP 04). Attesa per l’aretuseo Luigi Fazzino vincitore della Coppa Nissena 2024 e ha appena vinto su Osella PA 2000 la Coppa di classe 2000 cc in Supersalita; il trapanese Francesco Conticelli ed il ragusano Samuele Cassibba, entrambi sulle Nova Proto NP 01, come l’altro ibleo Franco Caruso.

L’ibleo Samuele Cassibba in azione

Immancabile alla gara di casa Salvatore Miccichè che esordisce sulla Nova Proto NP 03 Aprilia, vettura da 1150 cc curata dal Team Faggioli, sulla quale disputa la sua seconda gara anche l’etneo Michele Puglisi. Poi sono 6 le Ferrari iscritte in GT, dove ci sono anche gli scudettati D’Angelo e Peruggini, debutto per il tarantino Vito Tagliente, ritorno alla 488 per Giovanni Del Prete, poi sulla 458 il cosentino Gabrydriver fresco vincitore della Coppa tricolore di classe GT Cup e l’altro giovane driver di casa atteso al via Marco Nicoletti su Peugeot 208.

Totò Riolo, classe 1965, palermitano di Cerda, domenica alla Coppa Nissena sarà alla sua 500ª in carriera