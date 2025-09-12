Sport
Automobilismo: domenica la 70ª Coppa Nissena, da Faggioli a Fazzino tanti i big al via
Il toscano campione tricolore e l'aretuseo vincitore nel 2024 sono tra i 154 iscritti all'evento organizzato dall'Automobile Club Caltanissetta. Il palermitano Totò Riolo, 60 anni, tocca il traguardo delle 500 gare in carriera
Dalla Monte Erice alla Coppa Nissena lo spettacolo su quattro ruote in Sicilia continua. Oggi si sono svolte le operazioni preliminari e domani i 154 iscritti che domenica parteciperanno alla classica nissena che festeggerà l’edizione numero 70, animeranno le due manche di ricognizione sui 5,450 km della SS122 che uniscono Ponte Capodarso a Villaggio Santa Barbara alle porte di Caltanissetta.
In città si respira già da giorni l’atmosfera delle grandi occasioni per l’evento organizzato dall’Automobile Club Caltanissetta presieduto dall’avv. Carlo Alessi: “È la 70ª edizione di questa gara – le parole del presidente Carlo Alessi – nata nel 1922 che è motivo di forte identità per la città. Certamente viviamo un’edizione memorabile.
TUTTI I DIVIETI. Il tratto della Strada SS122 tra il bivio per Enna ed il Villaggio Santa Barbara sarà chiuso dalle ore 7.00 sia nella giornata di domani, sia di domenica, quando alle 9.00, il Direttore di Gara Marco Cascino con gli aggiunti Manlio Mancuso e Gianmarco Lumia darà il via la prima delle due salite di gara.
I PROTAGONISTI. La Coppa Nissena valida come 13° appuntamento del CIVM sud, 7° del CIVSA, 6° per il Campionato Le bicilindriche e 4° prova del Campionato Siciliano Salita, vedrà al via tutti i grandi protagonisti della stagione. Numerose le categorie della Sportscar dove svetta il nome del 19 volte campione italiano, il toscano Simone Faggioli (Nova Proto NP 04). Attesa per l’aretuseo Luigi Fazzino vincitore della Coppa Nissena 2024 e ha appena vinto su Osella PA 2000 la Coppa di classe 2000 cc in Supersalita; il trapanese Francesco Conticelli ed il ragusano Samuele Cassibba, entrambi sulle Nova Proto NP 01, come l’altro ibleo Franco Caruso.
Immancabile alla gara di casa Salvatore Miccichè che esordisce sulla Nova Proto NP 03 Aprilia, vettura da 1150 cc curata dal Team Faggioli, sulla quale disputa la sua seconda gara anche l’etneo Michele Puglisi. Poi sono 6 le Ferrari iscritte in GT, dove ci sono anche gli scudettati D’Angelo e Peruggini, debutto per il tarantino Vito Tagliente, ritorno alla 488 per Giovanni Del Prete, poi sulla 458 il cosentino Gabrydriver fresco vincitore della Coppa tricolore di classe GT Cup e l’altro giovane driver di casa atteso al via Marco Nicoletti su Peugeot 208.
TOTO' RIOLO FA 500. E domenica per Totò Riolo, classe 1965, palermitano di Cerda, sarà la 500ª gara in carriera e decisiva per il tricolore di 4° Raggruppamento. "Una competizione che è tra le mie preferite – confessa felice Totò Riolo in gara con la PCR A6 motorizzata Bmw – e quest'anno ha un significato particolare perché la 500ª gara che corro e la cosa bella è che l'emozione è sempre la stessa come l'entusiasmo. Le caratteristiche tecniche del percorso certamente favoriscono l'espressione della nostra PCR, anche se potremmo essere più precisi dopo le prove".