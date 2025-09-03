Automobilismo: domenica la prestigiosa Monte Erice valida come ultima prova del tricolore Supersalita

Sport

La 67ª edizione della classica delle cronoscalate siciliane, assegna gli ultimi punti. Attesa anche per i tanti big siciliani in gara da Cassibba a Fazzino, Di Caro, Conticelli, Currenti, Riolo e Barbaccia. Venerdì verifiche, sabato le prove e domenica la gara: spettacolo assicurato

Spettacolo assicurato da domani a domenica per gli appassionati siciliani delle quattro ruote. La 67ª Monte Erice, classica siciliana delle cronoscalte, sarà infatti l’ultima prova del campionato italiano Supersalita oltre che per il campionato italiano velocità Montagna, il campionato siciliano velocità della Montagna e tricolore velocità auto storiche. In palio gli ultimi punti per il tricolore e per il campionato siciliano che dopo la gara di Erice si concluderà con la Coppa Nissena e la Monti Iblei.

IL PROGRAMMA. Domani si comincia con gli oltre 280 iscritti che saranno impegnati dalle 9 alle 17,30 nelle operazioni di verifica sportiva e tecnica, nel cuore di Trapani nell’elegante Piazza Vittorio Emanuele; alle 18.30 ad Erice all’Auditorium della Scuola Pagoto il direttore di gara Fabrizio Fondacci e l’aggiunto Francesco Sanclemente, terranno il briefing con i piloti ammessi al via. Sabato dalle 8 motori accesi per le due manche di ricognizione lungo i 5,730 km della SR 1 Valderice-Erice, con seconda salita valida quale gara-1 per i concorrenti del Civm. Domenica dalla 8 via alle due salite di gara per le massime serie tricolori.

Il toscano Simone Faggioli

I PROTAGONISTI. Il toscano Simone Faggioli ha vinto 11 volte e l’ultima proprio nel 2024, adesso il neo 19 volte campione italiano torna ad Erice con la Nova Proto NP 01 Zytek in cerca di un nuovo successo. Ha portato la Sicilia ai vertici tricolori con il secondo titolo italiano Sportscar Motori Moto appena vinto, Andrea Di Caro, 22 anni, nisseno della Cst Sport che sarà al via con la Nova Proto NP 03 Aprilia. A completare il terzetto di testa del tricolore Supersalita anche il convincente lombardo Giancarlo Maroni junior.

Il comisano Samuele Cassibba in azione

Tre Nova Proto di classe regina per altrettanti siciliani di spicco che hanno sempre brillato ad Erice: il marsalese di Ro Racing Francesco Conticelli e i due ragusani Franco Caruso e Samuele Cassibba, il pilota di Comiso che dispone della versione V8 Judd del prototipo francese, tutti già saliti sul podio di Porta Trapani, tradizionale sede della premiazione ericina. In gara con l’Osella PA 30 dell’inossidabile padrone di casa Vincenzo Conticelli, papà di Francesco. Riflettori puntati su Luigi Fazzino il pilota siracusano di Melilli che sferrerà decisi attacchi sull’Osella PA 2000 turbo, Osella.

L’aretuseo Luigi Fazzino

Se Andrea Di Caro è divenuto riferimento per le sportscar Motori Moto, sempre più incisivi sono sia il senese Mirko Torsellini e l’aretino Michele Hregori, entrambi su Nova ProtoiNP 03, vettura sulla quale esordisce il tenace etneo Michele Puglisi e continua il tirocinio il ragusano Agostino Bonforte. Su Osella PA 21 Jrb in gara il palermitano di Termini Imerese Antonino “Ninni” Rotolo a caccia di punti Civm sud. Per il gruppo CN attesa per il catanese Salvatore Reina e Giacomo Ferrazzano, sulle Norma da Catania Ivan Paul Deidun e Concetto La Spina, Gaetano Gambino sarà su Ligier.

Altra bella sfida anche per la GT Super Cup Divisione III con l’esperto partenopeo Piero Nappi passato al comando sul bergamasco di Sciacca Rosario Parrino e poi sul palermitano Matteo Adragna in una sfida tutta Porsche, mentre il calabrese Gabrydriver sulla Ferrari 45, correrà libero da pressioni di classifica dopo la matematica conquista del trofeo Gt Cup.

Nelle Tcr attesa per il rallista padrone di casa Bartolo Mistretta, sempre pungente ad Erice, su Peugeot 308 che sarà la vettura francese sulla quale esordirà anche il catanese Piero Ragusa.

Per le cilindrate da oltre 3000 cc sarà sempre un piacere vedere in azione la leggendaria Lancia Delta Integrale pilotata dal teramano Roberto Di Giuseppe e poi il catanese Leonardo Licciardello che prosegue il percorso di evoluzione dell’Audi A1. In classe 1.6 aspirata oltre al favorito, il calabrese Davide D’Acri su Citroen Saxo, da tenere l’etneo Rosario Alessi su Peugeot 106 e Giuseppe Sparti. NellaRacing Start Plus prova a stupire l’etneo Andrea Currenti su Peugeot 10.

In classe 2.0 ci sarà da tifare per l’alcamese Salvatore Gioè e nel tricolore Bicilindriche attesa per i due etnei Francesco Fichera e Riccardo Viaggio su Fiat 126 e l’inossidabile saccense Calogero Carlino su Fiat 500.

Il palermitano Ciro Barbaccia

Per il campionato italiano Velocitrà Salita Auto Storiche si preannuncia una bella sfida in 4° Raggruppamento dove con il successo a Gubbio il palermitano di Cerda Salvatore Totò Riolo su PRC A6 BMW si è ripreso il comando ed ora ad Erice l’alfiere della Squadra Piloti Senesi parte certamente da favorito e attesa anche per il preparatore palermitano dell’Island Motorsport Ciro Barbaccia su Paganucci 2000 BMW.

LE CLASSIFICHE. C.I. Supersalita dopo 6 gare: Assoluta: 1 Faggioli, p 95; 2 Di Caro 43,5; 3 Maroni 42,25; 4 Conticelli 31,25; 5 Cassibba 31. RS (Aspirate): 1 Vassallo 140; 2 Esposito 134; 3 Di Leo 114,75;. RSTB: 1 Angelini 245; 2 Aquila 178; 3 Fiorucci 141. RS+: 1 Montanaro 182; 2 Liuzzi 155,88; 3 Perillo 132,25. RS Cup: 1 Fumo 188,5; 2 Loffredo 149; 3 Massa 61. E1: 1 Aragona 228,5; 2 Tortora A. 211; 3 Stipani 87,75. TCR: 1 Tortora S. 194,5; 2 Tosini 183; 3 Marino 117. GT Cup: 1 Gabrydriver 87; 2 Gaetani e Artuso 20. GT Supercup Div. III: 1 Nappi 77,5;L 2 Parrino 69,5; 3 Adragna 50,5. GT Supercup Div. II: 1 Montagna 45; 2 Frijo 10. GT Supercup Div. I: Peruggini 130; 2 D’Angelo 88,5; 3 Del Prete 86. GT3: 1 Iacoangeli 45; 2 Pichler 20; 3 Ghezzi 15. E2SH: 1 Dondi 175; Gramenzi 168; 3 Iaquinta 148,5. CN: 1 Scarafone 185; 2 Gromeneda 88,5; 3 Capucci 60. E2 SC/SS: 1 Faggioli 205; 2 Di Caro 160; 3 Maroni 131. E2SC/SS Motori Moto: 1 Di Caro 115; 2 Torsellini 71,25; 3 Caruso L. 57,5. Junior: 1 Prantl 55; 2 Bacci 27,5; 3 Ferretti 5. Under 25: 1 Aquila 64,5; 2 Picchi 53; 3 Di Caro 39.