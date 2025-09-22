Automobilismo: lo slalom “Città di Avola” al messinese Emanuele Schillace, il Tindari Rally alla coppia Pollara-Princiotta

Sport

Successo dei due spettacolari eventi che hanno caratterizzato il fine settimana su quattro ruote in Sicilia

Due importanti appuntamenti hanno caratterizzato la domenica su quattro ruote in Sicilia. A Patti in provincia di Messina si è concluso il 10° Tindari Rally, penultimo appuntamento della Coppa Italia Rally nona Zona e Campionato Siciliano e ad Avola in provincia di Siracusa successo del 17° Slalom “Città di Avola”.

SLALOM “CITTA’ DI AVOLA”: VITTORIA DI SCHILLACE. Ad Avola si è parlato messinese con la gara organizzata nella maniera migliore da Siracusa PromotorSport in sinergia con l’Automobile Club Siracusa, con il direttore di gara Manlio Mancuso e l’intero staff di ufficiali e commissari che hanno garantito lo svolgimento regolare e sicuro dell’evento, successo di Emanuele Schillace.

Il messinese Emanuele Schillace vincitore dello Slalom Città di Avola

Il pilota messinese ha dominato la scena imponendosi con autorità in tutte e tre le manche al volante della sua Radical SR4 1600, firmando un autentico capolavoro nella terza salita, chiusa in 1’59″77 senza penalità: un tempo che vale il nuovo record della gara con un punteggio di 119,77. Schillace ha preceduto i trapanesi Girolamo Ingardia e Giuseppe Giametta, entrambi su Gloria B5.

Il trapanese Girolamo Ingardia

Il trapanese Giuseppe Giammetta

“Top ten” del “Città di Avola” completata dall’etneo Silvio Fiore (Radical SR4 1150); il calatino Maurizio Fontana (Gloria B4); al 6° e 7° posto i campani Fabio Gargiulo (Kamikaze 2) e Giuseppe Esposito (Speed Car Extreme EVO); Giuseppe Catalano (Chevrolet Coupé 34), primo degli U. 23 e vincitore del Gruppo E2SH; il torrese Domenico Cangemi (Fiat 127 1400); il brontese Marco Gammeri (Renault Clio RS 2000) e Antonio Carta (Fiat X1/9). Al 12° posto assoluto e vincitrice della classifica femminile la foggiana Filomena Palumbo (Viali 1150).

TINDARI RALLY ALLA COPPIA POLLARA-PRINCIOTTA. Il 10° Tindari Rally ha celebrato con tanto di parata di Majorette sul Lungomare di Patti Marina, l’evento organizzato con professionalità e precisione da CST Sport. Il successo è andato alla coppia composta dal palermitano di Prizzi Marco Pollara ed il co driver peloritano di Librizzi Giuseppe Princiotto sulla Skoda Fabia RS del Team Erreffe. L’equipaggio della scuderia organizzatrice ha dominato sin dalla prima prova e ha vinto alla fine dei 68,70 km di prove speciali, ricavate su otto crono, lungo i 403,52 km dell’intero percorso, con le prime due prove speciali in notturna nella serata del sabato.

Il palermitano Pollara e e il peloritano Princiotta in azione su Skda Fabia Rs

La coppia Pollara-Princiotto ha preceduto il tenace e determinato Emanuele La Torre navigato da Rosario Merendino, anche il santateresino del Team Phoenix sulla Skoda Fabia RS è stato capace di una tenace rimonta dopo una toccata sulla PS 4 costata oltre 24″ e recuperata grazie al prefetto lavoro a tempo record del Team Erreffe. Podio completato dalla coppia messinese della New Turbomark Rally Team, Marcello Rizzo ed Antonio Pittella sulla versione più “attempata” Evo della Skoda Fabia.

Dario Salpietro e Francesco Galati in azione

Di forte spessore ed interesse le presenze di Francois e Eliott Delecour, papà già protagonista delle scene mondiali navigato da Romain Roche sulla Skoda Fabia RS ed il giovanissimo figlio a cui ha letto le note Sabrina De Castelli sulla Citroen C3. Francois ha chiuso 4° ed Eliott 5° ad appena 3 centesimi. Rally 3 con gara proficua ma impegnativa per i giovani Ernesto Riolo e Giulia Marin su Renault Clio a trazione integrale, settimi alla fine ma rallentati da una noia al cambio. Esaltante la sfida per le 2 ruote motrici, sfide al centesimo di secondo in una rosa di ottimi equipaggi tutti sulle Peugeot 208 Gt Line e a segno l’equipaggio di Sinagra formato Dario Salpietro e Francesco Galati, duo di EM Management.

L’equipaggio Diana-Giannone a segno nel Tindari Historic Rally 2025