Automobilismo: oggi alle 14 via al Rally di Taormina, quasi 100 equipaggi in gara, spettacolo assicurato

Sport

Il pilota di Santa Teresa di Riva, Danilo Novelli, vincitore delle ultime due edizioni con Roberto Longo su Skoda punta ad un magico tris. Domani la conclusione dopo 277,87 km di gara

Appuntamento da non mancare oggi e domani per gli appassionati delle quattro ruote con il Rally di Taormina che promette grande spettacolo. Quasi cento gli iscritti e stamattina dopo i primi rombi per le verifiche sportive e tecniche, c’à grande attesa per il via previsto alle 14.03. La gara dalla New Turbomark, prevede oggi tre tratti cronometrati: i due passaggi sulla prova speciale Scifi-Limina di 8,20 km alle 14.33 e alle 18.33 e sulla prova speciale Città di Roccalumera alle 15.41, una super prova spettacolo da 1,6 km, dove è atteso il bagno di folla e l’ideale abbraccio del pubblico agli equipaggi. L’ingresso per il riordino notturno a Taormina è previsto alle 19.05.

Domani ri-Start alle 8.01 ed a seguire, parco assistenza e rifornimento e 5 prove caratterizzeranno la seconda e conclusiva giornata. Si comincia con la Misserio-Avoca di 9,25 km che per la prima volta si effettuerà alle 9.03 poi alle 12.21 e alle 15.39, mentre i due passaggi sulla Casalvecchio di 6,25 km saranno alle 9.41 e 12.59. Arrivo a Taormina ancora nella zona del Parcheggio della Funivia alle 16.29, dopo 277,87 km di cui 58,25 km di prove speciali.

Nel 2023 magico bis per ilpilota di Santa Teresa di Riva, Danilo Novelli con Roberto Longo su Skoda Fabia, davanti a Pietro Porro-Alberto Contini (Skoda) e all’equipaggio composto dall’altro santateresino Michele Coriglie e Federico Grilli su Peugeot 208 GT Line e bis tra le storiche di Emanuele De Meo-Anna Maria La Mattina su Peugeot 205 di 4° Raggruppamento.

Danilo Novelli in azione

Danilo Novelli, vincitore delle ultime due edizioni ha dichiarato: “Un tracciato esaltante ed affascinante – le parole alla vigilia di Danilo Novelli – che si trova in ottime condizioni, migliorate anche rispetto agli ultimi due anni. La super prova spettacolo è certamente un concentrato di alto spettacolo per il pubblico, che farà sentire tutto il suo affetto e la sua passione. Occorre fare attenzione all’emozione. Il fondo muterà certamente nel corso delle ore, poi il meteo farà il resto, le strategie richiedono particolare impegno”.

Danilo Novelli e Maurizio Messina su Skoda Fabia favoriti per il successo

E oggi e domani il Rally di Taormina annuncia spettacolo con un “Settebello” di R5 al via, con in prima fila un pokerissimo di Skoda Fabia, una Volkswagen Polo GTI e una Citroen C3. Con il numero 1, riservato al vincitore delle due precedenti edizioni, ci sarà proprio Danilo Novelli, che su Skoda Fabia della scuderia organizzatrice, affiancato dall’esperto Maurizio Messina e sarà il primo alle 14.03 a scattare oggi dal palco delle partenze. Un minuto dopo loro, sarà la volta del pluri titolato Andrea Nucita, portacolori del Team Automobilistico Phoenix, insieme a Fabio Cipriano, poi ancora i colori della New Turbomark Rally per Marcello Rizzo e Antonino Pittella, che lo scorso anno dovettero rinunciare al sogno di successo a poche centinaia di metri dalla meta e ancora Phoenix per il debutto eccellente in classe regina del giovane Emanuele La Torre con un navigatore esperto come il palermitano, Gianfrancesco Rappa.

Marcello Rizzo in azione

La AF Sport sarà invece per il 2024 la scuderia più rappresentata al Rally di Taormina con Carlo Naccari e Biagio Puma Catalano su Citroen C3, un esordio da tenere d’occhio e Michele Coriglie, che si conferma punta dello schieramento, come lo scorso anno affiancato dal toscano Federico Grilli, andrà a caccia del primato della classe Rally 4 su una delle tante Peugeot 208 Rally 4 Turbo.

Michele Coriglie in azione

Per quanto riguarda il Rally Taormina Historic Legend, 9 delle 13 vetture iscritte correranno con i colori della Island Motorsport, a cominciare dalla vettura che prenderà il via per prima con il numero 201, la Porsche di 3° Raggruppamento di Antonino Di Lorenzo e Francesco Cardella. A seguire con una vettura simile, ma i colori della Ro Racing, Salvatore Mannino e Giacomo Giannone.

Rally di Taormina: il podio del 2023

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA